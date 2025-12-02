La críticas no cesan para Javier “Chicharito” Hernández luego de fallar el penal ante Cruz Azul en la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 que pudo haber significado el pase de Chivas a las Semifinales.

Por esta situación, la excandidata a la presidente de México, Xóchitl Gálvez, pidió por medio de un video compartido en sus diferentes plataformas un alto a los cuestionamientos a CH14.

“Después de ver la madriza que le han dado en redes sociales, me parece injusto. ¿Cómo no acordarse de ese gol que metió en el Mundial de Sudáfrica contra Francia? O en el Mundial de Brasil contra Croacia, en el Mundial de Rusia contra Corea del Sur”, comentó mientras reproducía el video del penal del atacante mexicano ante La Máquina.

“La verdad es que “Chicharito” nos dio muchas alegrías, ya no sean gachos, a cualquiera le pueden pasar, hasta los más grandes han fallado penales”, agregó Xóchitl Gálvez, aunque al principio del video reconció que saltó de alegría cuando vio la falle de Javier Hernández, pues es aficionada de Cruz Azul.

¿Qué pasará con Chicharito Hernández?

La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, no tiene pensado renovar su contrato, así que Javier Hernández encabezará la lista de bajas del equipo de cara al Torneo Clausura 2025, aunque todavía no tiene pensado retirarse, pues según Sergio Dipp, periodista de ESPN y amigo muy cercano de CH14, es probable que regrese a jugar a Estados Unidos, donde ya fue parte de LA Galaxy.