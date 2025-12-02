El penal que erró Javier “Chicharito” Hernández ante Cruz Azul en la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 sigue dando mucho de qué hablar y en esta ocasión por la increíble falla de Robert Lewandowski en el partido entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid, por la Fecha 19 de LaLiga.

El equipo colchonero se había adelantado en el marcador gracias a la anotación de Álex Baena apenas a los 20 minutos, no obstante, Raphinha logró empatar seis minutos después.

Robert Lewandowski tuvo la oportunidad de poner adelante en el marcador al cuadro “Blaugrana” luego de una falta de Pablo Barrios sobre Dani Olmo dentro del área.

Corría el minuto 36 cuando el polaco tomó el esférico y si bien consiguió engañar a Jan Oblak, su disparo con la pierna derecha salió con mucha potencia y su fue por encima del travesaño, similar al cobro del atacante de Chivas frente a La Máquina el domingo pasado.

¿Qué dice la afición del cobro de Robert Lewandowski?

Tras fallar el penal ante el Atlético de Madrid, Robert Lewandowski se hizo tendencia en X México, pues varios aficionados compararon su falla con la de CH14.