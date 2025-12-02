No hay dudas de que el Guadalajara quedó duramente golpeado porque llevó adelante buenos partidos, pero no le alcanzó para superar a Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla. A casi 48 horas de la eliminación, Efraín Álvarez, uno de los jugadores que más siente la playera rojiblanca, rompió el silencio para dejar un mensaje a la afición para agradecerles por el apoyo y prometió que van a pelear por la 13.

Lo vivido en el Estadio Olímpico Universitario fue un claro golpe al corazón rojiblanco porque el equipo ilusionó con futbol a todo el Rebaño Sagrado. No fueron palabras, ni muestras de cariño de los jugadores, sino más bien que fue la respuesta de Gabriel Milito y sus dirigidos lo que llevó a apoyar al conjunto rojiblanco en la fiesta grande.

El penal que falló Chicharito Hernández dejó a Chivas fuera de la Liguilla y con la sensación de que se mereció más. Tras el partido, Efraín Álvarez, uno de los cuatro refuerzos de Chivas para el Apertura 2025, rompió el silencio y como un aficionado más dejó mensaje al Rebaño Sagrado por lo vivido en la Liguilla.

“Chivahermano simplemente les querido dar las gracias por este primer torneo vistiendo la camisa del más grande, gracias por enseñarme lo que significa estar en Chivas. No es como queríamos acabar, teníamos la ilusión de llegar por lo que todos queríamos, pero chivahermanos vamos por el camino correcto, nos vemos pronto y vamos ir por esa liga que tanto queremos”, expresó en Instagram.

Efraín Álvarez, hombre clave en el ataque de Chivas

Todo el mundo se queda con los 12 goles de Armando González en Chivas, pero Efraín Álvarez fue un futbolista clave en el torneo con pases claves y anotaciones. A lo largo del Apertura 2025 en la fase regular jugó los 17 partidos, sumó dos goles, cuatro asistencias y 1054 minutos en su primer campeonato con el Guadalajara según Transfermarkt.