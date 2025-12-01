Poco a poco los futbolistas delClub Deportivo Guadalajara están saliendo a dar la cara en redes sociales luego de quedar eliminados a manos de Cruz Azul en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

Uno de los primeros en hacerlo fue Richard Ledezman, quien al poco tiempo de terminar las acciones en la cancha del Estadio Olímpico Universitario compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje que ilusionará a la afición de Chivas.

“Estoy muy orgulloso de ponerme estos colores. Gracias afición por el apoyo siempre. Vamos por más el próximo torneo”, escribió.

El mensaje de Richard Ledezma a la afición de Chivas.

Cabe mencionar que el futbolista de 25 años de edad fue uno de los que más minutos vio en el Torneo Apertura 2025 con el Rebaño Sagrado, con un total de 824 solo en Fase Regular, divididos en 15 compromisos, 11 de ellos como titular, convirtiéndose en pieza clave de Gabriel Milito.

¿Qué viene para Chivas luego de quedar eliminado del Torneo Apertura 2025?

Luego de quedar eliminados del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul, el Club Deportivo Guadalajara rompió filas este lunes 1 de diciembre. Los jugadores se tomaran un par de semanas de vacaciones y estarán de vuelta a mediados de diciembre para iniciar con la pretemporada para el Torneo Clausura 2026, donde se buscará ser de nueva cuenta protagonistas.