Después de la dolorosa eliminación en el Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul, Sergio Dipp confirmó durante el programa ‘Futbol Picante’ de ESPN, la salida de Javier “Chicharito” Hernández del Club Deportivo Guadalajara.

El periodista, quien tiene una amistad muy cercana con CH14, reveló que el histórico futbolista mexicano no será renovado, así que la última imagen del exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, con la camisea del Rebaño Sagrado será la del penal errado frente aLa Máquina.

No obstante, “Chicharito” Hernández todavía no piensa en el retiro, pues Sergio Dipp también dio a conocer en dicho programa dónde seguiramente continuará su carrera Javier Hernández.

“Javier “Chicharito” Hernández, sale de Chivas, se va del Guadalajara, abandona al Rebaño. Termina su contrato, no seguirá con el Guadalajara, pero eso no quiere decir que el “Chicharito” se retira. Los planes de Javier Hernández Balcázar son seguir jugando al futbol, tiene ofertas y las estará analizando, pero es un hecho, ‘Chicharito’ sale de Chivas”, mencionó.

Sergio Dipp reveló que el artillero azteca tiene ofertas para regresar al futbol de Estados Unidos, donde estuvo entre 2020 y 2023 con Los Angeles Galaxy (LA Galaxy), luego de poner fin a su exitosa carrera en Europa.

¿Cómo le fue a “Chicharito” Hernández en esta segunda etapa con Chivas?

Cabe mencionar que la segunda etapa de Javier Hernández con el Club Deportivo Guadalajara quedará marcada por el penal fallado frente a Cruz Azul que pudo meter al Rebaño Sagrado a las Semifinales del Torneo Apertura 2025.

Con esto, “Chicharito” Hernández cierra su segunda etapa con nuestras Chivas, con números de 40 compromisos disputados, apenas cuatro goles y una asistencia en 1,655 minutos.