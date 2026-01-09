Después de más de un mes, Luis Romo rompió el siencio y ante los medios de comunicación reveló por qué Javier “Chicharito” Hernández cobró el penal ante Cruz Azul en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026.

“Bueno, lo que pasó en el penal… regularmente cuando un tirador que va a cobrar los penales, se le acercan a decirle de cosas, ¿qué estrategia se utiliza hoy? Lo ves en distintos equipos, que el tirador se mantenga lo más lejano a esas pláticas, pero Javier (Chicharito) era el tirador, él era el 1”.

Si bien, el Club Deportivo Guadalajaraquedó fuera de la Liguilla, en el plantel que comanda Gabrial Milito no se arrepiente de que el exjugador del Manchester United, Real Madrid, Sevilla, entre otros, lo tirara.

“Si había alguien en el campo que lo debía de tirar, era Javier, por su puesto. Como futbolista siempre refleja ese tipo de jugador, de persona, de lo que son. Parece que a muchos se les olvida lo que es Javier Hernández y al final él destacó por lo que fue, es y será”, finalizó.

Cabe mencionar que después de todo esto, nuestras Chivas se encuentran preparando para su debut en el Torneo Clausura 2026, donde buscarán superar lo hecho del semestre pasado, en el primer certamen de Gabriel Milito en el futbol mexicano.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara debutará en el Torneo Clausura 2026 este sábado 10 de enero ante los Tuzos del Pachuca, como parte de la Fecha 1, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.