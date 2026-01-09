Chivas trabajó a marchas forzadas en el mercado de invierno de cara al Clausura 2026, enfocándose no solo en refuerzos, sino principalmente en liberar espacio dentro del plantel. Varias salidas se concretaron de jugadores que no entraban en planes de Gabriel Milito o que necesitaban continuidad, y uno de los casos más llamativos fue el de Cade Cowell, quien salió a préstamo al New York Red Bulls por un año con opción a compra.

Sin embargo, lejos de marcar una ruptura, el Vaquero dejó claro que su vínculo emocional con el Rebaño Sagrado sigue intacto. Durante su presentación con su nuevo equipo, Cowell no dudó en expresar su cariño por Chivas, club que además sigue siendo dueño de su carta, y al que agradeció profundamente por la etapa que vivió en el futbol mexicano.

El atacante estadounidense destacó lo especial que fue su paso por Guadalajara, resaltando no solo lo deportivo, sino el trato recibido. Reconoció que fue plenamente feliz durante su etapa como rojiblanco, que valora enormemente esos dos años y que guarda un agradecimiento especial hacia la afición, a la que siempre sintió cercana y respetuosa, dejando en claro el cariño que mantiene por el club.

“Estoy muy complacido con mi tiempo en Chivas, fueron dos años geniales. Todavía cualquier cosa puede pasar, pero estaba muy feliz de estar allí. Los aficionados siempre me trataron muy bien, siempre los amaré, siempre amaré al Club, estoy muy agradecido por esos dos años”, confesó Cowell en su presentación.

Cade Cowell jugó dos años en Chivas.

Más allá de lo que ocurrió dentro de la cancha, Cowell también dejó ver que su conexión con Chivas trascendió lo futbolístico. El jugador reveló que tanto él como su esposa disfrutaron enormemente su vida en Guadalajara, una ciudad de la que se enamoraron y en la que se sintieron como en familia, un mensaje que muchos interpretan como una puerta abierta a un posible regreso en el futuro.

“Era como una familia, mi esposa y yo disfrutamos mucho viviendo en Guadalajara, es una hermosa ciudad”, prosiguió.

Cade Cowell sigue al pendiente del equipo y estará apoyando el sábado ante Pachuca

Para cerrar el tema, Cade Cowell confesó que sigue muy de cerca la actualidad de Chivas y que está al tanto del debut del equipo en el Clausura 2026 ante Pachuca, este sábado en el Estadio Akron. El Vaquero dejó claro que, a pesar de la distancia, siempre apoyará al Rebaño Sagrado y le desea el mayor de los éxitos, tanto en este partido como a lo largo del torneo.

“Yo siempre los apoyaré. Sé que juegan el sábado en casa, así que les desearé lo mejor y que les vaya muy bien”, finalizó Cowell.