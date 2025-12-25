Chivas está llevando a cabo una reestructuración en su plantilla de cara al Clausura 2026, por lo que varios de sus futbolistas están en la puerta de salida de Verde Valle, en donde uno de los que más opiniones ha dividido es Cade Cowell.

El Vaquero terminó su ciclo en el Guadalajara después de dos años en la institución rojiblanca en donde no pudo consolidarse como titular indiscutible y el referente que esperaba la directiva, por lo que se fue al New York Red Bull de la MLS para la próxima temporada 2026.

Sin embargo, el mexico-estadounidense demostró que se mantiene en forma física pese a que aún no comienza la pretemporada en el futbol de su país, por lo que está entrenando por su cuenta, en donde sorprendió a mucha gente por su poderío físico.

A través de un video en Instagram que se viralizó recientemente, se aprecia como el exjugador de Chivas realiza una prueba de velocidad en donde recorrió 30 yardas en 3.6 segundos, lo que deslumbró a muchas personas.

Ahora que Cade Cowell salió del Rebaño, todo parece indicar que los revulsivos de Gabriel Milito serán Hugo Camberos o Yael Padilla; sin embargo, ninguno tiene esa fortaleza o velocidad que presume el Vaquero y que ayudó en muchas ocasiones a la escuadra tapatía.

¿Cade Cowell volverá a Chivas?

La realidad es que el Guadalajara aún es dueño de su carta, por lo que se fue a préstamo por un año con opción de compra, por lo que dependerá de lo que haga el mexico-estadounidense para ganarse la confianza del New York Red Bull para que hagan válida la adquisición de su carta.