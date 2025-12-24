Chivas está reestructurando al plantel del primer equipo, por lo que se han estado suscitando múltiples movimientos durante los meses recientes y ahora, de cara al Clausura 2026, no es la excepción, por lo que estarían tratando de renovar su plantel, principalmente a la ofensiva.

En el Guadalajara ya tienen confirmadas tres incorporaciones para el próximo torneo en las figuras de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín; sin embargo, aún podría suscitarse la llegada de otro atacante proveniente desde el Tapatío.

Es por eso que el reportero José María Garrido, reveló que la inminente contratación del delantero del Querétaro, Jesús Hernández para el equipo de Liga de Expansión, ocasionaría que el goleador Sergio Aguayo sea tomado en cuenta en el primer equipo a partir del Clausura 2026.

“Chivas tiene regalo de navidad y se ha confirmado que están muy cerca de cerrar a un nuevo refuerzo, se trata de Jesús Hernández y viene del conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. Está muy adelantado para incorporarse a la institución rojiblanca según información de Yeudiel Pacheco.

“Sergio Aguayo, delantero que ya se lo compró Chivas a Pachuca y que seguramente tendrá algunas incorporaciones al primer equipo y cuando no, es probable que baje al Tapatío.

“Chivas ya lo tiene prácticamente cerrado, señal de que Sergio Aguayo va a subir al primer equipo y va a competir con Ángel Sepúlveda, con Ricardo Marín y con el propio Hormiga González para tratar de ganarse un puesto dentro del Rebaño Sagrado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué en Chivas están cambiando de delanteros?

Debido a la reciente salida de Chicharito Hernández y que Alan Pulido ya no entra en planes del club para el 2026, la directiva decidió apostar todo para apuntalar esa zona del campo, sobre todo por la probable partida de Teun Wilke, por lo que no quieren desproteger a Armando González, para que recaiga en él todo el peso de la ofensiva tapatía.