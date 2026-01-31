Disputadas las primeras cuatro jornadas del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, la tabla de goleo comienza a tomar forma y Tapatío tiene representación entre los principales anotadores del torneo. El Filial rojiblanco ha convertido ocho goles, repartidos entre cinco futbolistas.

Vladimir Moragrega se posiciona como uno de los líderes de goleo con tres anotaciones, luego de sus primeras actuaciones en el certamen. Por su parte, Daniel Villaseca cuenta con dos anotaciones, mientras que en el último encuentro convirtieron por primera vez Sergio Aguayo y Jorge Guzmán.

Aguayo volvió al gol en la victoria sobre Leones Negros (Imago7)

El Tapatío ha ganado dos partidos en este Clausura 2026, además de un empate y una derrota. De momento se ubica en el tercer lugar de la tabla, con 8 puntos, luego de su reciente triunfo por 2-0 sobre Leones Negros.

Así va la tabla de goleo del Clausura 2026 tras cuatro jornadas

Con todavía gran parte del campeonato por delante, los goleadores de Tapatío buscarán sostener su efectividad y seguir escalando posiciones en una tabla que promete cambios jornada a jornada.