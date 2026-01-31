Nadie puede negar la importancia histórica y deportiva de Chivas en la Liga MX. Sin embargo, también es una realidad que cuando los resultados no acompañan, la afición suele alejarse del equipo. Afortunadamente, desde la llegada de Gabriel Milito el proyecto rojiblanco ha recuperado la ilusión y hoy el Guadalajara vuelve a generar una expectativa que no se veía desde hace tiempo.

Esa ilusión se hizo evidente en el espectacular recibimiento que la afición le dio a Chivas en su llegada a San Luis Potosí, de cara al partido de este sábado ante el cuadro tunero. Decenas de seguidores se dieron cita en el hotel de concentración y convirtieron a todos los jugadores del Rebaño Sagrado en protagonistas, incluidos los recién llegados Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

Los futbolistas rojiblancos se tomaron varios minutos para firmar autógrafos y tomarse fotografías con una afición que se empujaba y hacía todo lo posible por un recuerdo junto a sus ídolos. Aunque todos recibieron muestras de cariño, Roberto Alvarado, Armando González y Fernando González fueron algunos de los jugadores más solicitados durante el emotivo recibimiento.

Cabe recordar que, a pesar de haber sido anunciado con varias semanas de anticipación, el partido entre Atlético San Luis y Chivas cambió de fecha y se disputará la tarde de este sábado 31 de enero a las 17:00 horas, un ajuste que beneficia al Guadalajara al tratarse del horario en el que habitualmente juega como local en el Estadio Akron.

Atlético San Luis contará con todos sus referentes, incluyendo Juan Manuel Sanabria

En cuanto al rival, Atlético San Luis llegará con plantel completo para enfrentar a Chivas, incluyendo a Juan Manuel Sanabria, quien estuvo a punto de viajar a Estados Unidos para jugar en la MLS, pero cambió de opinión de último momento. De esta forma, el Rebaño Sagrado se medirá ante los potosinos con todos sus referentes disponibles, entre ellos Joao Pedro, uno de los competidores directos de Armando González en la tabla de goleo.