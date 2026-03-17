Uno de los grandes jugadores que tuvo Chivas en su historia es sin duda Adolfo el Adolfo Bautista. Sin embargo, fuera de los campos juego ha dado de qué hablar con polémica y en las últimas horas volvió a ser noticia debido a que invitó a pelear a Israel Reyes, exjugador azulcrema, en un Clásico de Leyendas entre Atlético Morelia y América.

Dentro como fuera de la cancha, el Bofo dio de qué hablar con sus peinados o polémicas para que rugiera la afición azulcrema o atlista. Sin embargo, los últimos años del exjugador rojiblanco las noticias que surgen sobre el histórico futbolista del Guadalajara da de qué hablar por insultar a árbitros como técnico de un partido infantil.

En las últimas horas la leyenda del Guadalajara volvió a ser noticia debido a que invitó a pelear en a un exjugador de América. Según lo publicado por El Universal, el tenso momento se dio en un Clásico de Leyendas que se llevó adelante en el Santa Ana Stadium, California.

Bofo Bautista quiso pelea con exjugador de América. (Foto: IMAGO7)

En el video se ve claramente que Bofo no solo invitó a Israel Martínez a pelear, sino que además estaba incontrolable porque quería ir a golpearlo. Para que esta situación no pasara mayores tuvieron que intervenir Óscar Rojas, Cuauhtémoc Blanco y Muñoz.

¿Adolfo Bautista sobornó a un agente de tránsito?

El pasado 25 de septiembre Adolfo Bautista fue noticia debido a que lo acusaron de haber sobornado a un agente de tránsito. En el video se ve que habla, que le dan su licencia y daría la sensación que le da algo cuando recibe su identificación.