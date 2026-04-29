Javier Hernández dejó Chivas al finalizar el Apertura 2025 en medio de una enorme polémica, especialmente por el penal fallado en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, una jugada que muchos pensaron sería la última de su carrera profesional. Desde entonces, el delantero no ha vuelto a disputar un partido oficial ni ha anunciado su incorporación a otro equipo, lo que alimentó los rumores sobre un posible retiro definitivo.

Sin embargo, con el Apertura 2026 cada vez más cerca y con cambios importantes en el fútbol mexicano, como el regreso del Atlante a Primera División, Hernández volvió a generar conversación tras publicar uno de sus característicos videos en redes sociales. En él respondió directamente a las especulaciones sobre su retiro con una frase contundente: “ni madres que me voy a retirar. Nos vemos pronto”, dejando claro que aún no considera poner fin a su trayectoria.

En dicho video también se puede observar cómo el histórico delantero recuerda algunos de los mejores momentos de su carrera, tanto con el Guadalajara como en su paso por el fútbol europeo y Selección Mexicana. Estas imágenes parecen funcionar como motivación personal, pues todo apunta a que busca una nueva oportunidad para cerrar su carrera en la cancha y no quedarse con el mal sabor de boca que dejó aquel penal fallado que terminó en la eliminación de Chivas.

Por ahora, habrá que esperar a que exista una confirmación oficial por parte del propio jugador o de algún club interesado en ficharlo, ya que el Clausura 2026 aún no concluye y el mercado de transferencias todavía no entra en su etapa más activa. No se descarta que una eventual noticia sobre su futuro llegue durante o incluso después del Mundial, cuando el movimiento de jugadores a nivel internacional aumente considerablemente.

El Atlante parece ser el destino más probable para Javier Hernández

Con el regreso del Atlante ya confirmado a la Liga MX, todo parece indicar que este club podría convertirse en el destino más probable para Javier Hernández, pues le permitiría mantenerse en Primera División y asumir un rol importante dentro del equipo. Además, existe la posibilidad de que sea dirigido por un técnico con el que ya trabajó anteriormente, situación que facilitaría su adaptación y podría representar una oportunidad ideal para relanzar su carrera en el fútbol mexicano.