Javier Hernández volvió a recibir el reconocimiento de una figura del futbol mexicano. En esta ocasión fue Jürgen Damm quien, durante su participación en el podcast Los Reyes App, destacó las cualidades que llevaron al delantero a convertirse en uno de los goleadores más importantes en la historia de la Selección Mexicana y en un referente del balompié de nuestro país.

El exjugador de Tigres, Pachuca, América, entre otros, no escatimó en elogios hacia el canterano del Club Deportivo Guadalajara, al asegurar que gran parte de su éxito se debió a la inteligencia que mostraba dentro del área rival.

“Chicharito es un genio del área. Los goles que metía Chicharito requieren inteligencia. Como dice Hugo Sánchez, hay que saber estar en el área, y Chicharito para eso, junto con Hugo, son los mejores”, mencionó.

Cabe mencionar que las palabras de Jürgen Damm se suman a una larga lista de reconocimientos que ha recibido Javier Hernández a lo largo de su exitosa trayectoria, dejando huella en clubes de Europa como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y West Ham United.

¿Chicharito Hernández ya se retiró?

Javier Hernández ha sido contundente respecto a su futuro, pues a pesar de no haber tenido participación en este el último semestre tras su salida de nuestras Chivas, su intención es seguir compitiendo al máximo nivel; sin embargo, todavía no ha dado a conocer cuál será su próximo destino.