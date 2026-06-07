Mientras todo el mundo piensa en el inicio del Mundial 2026, la directiva analiza los mejores jugadores a fichar para el Apertura 2026. Uno de los jugadores que podría ser opción para fichar sería Alejandro Gómez, canterano de Atlas.

Mientras todo el mundo sigue de cerca el inminente debut de México en el Mundial 2026, el mercado de pases sigue abierto para Chivas. Mientras se habla de la llegada de Kevin Castañeda, revelan que el Guadalajara tiene en carpeta a Alejandro Gómez ya que analizan buscar un refuerzo en la zona defensiva.

Es un hecho que Gabriel Milito quiere mantener a la base del equipo porque entiende que desde allí se puede aspirar a pelear por el campeonato. Por esta razón no es casualidad que luego de la eliminación a manos de Cruz Azul haya declarado que no quiere ningún tipo de refuerzo si no hay salida.

Mientras se habla de la llegada de Kevin Castañeda, Víctor Wario dio a conocer que el Guadalajara buscaría a un defensa. En su reporte en su canal de YouTube, el periodista de Esto señaló que una posible opción que baraja el Rebaño Sagrado en este mercado de pases es Alejandro Gómez de Tijuana.

Alejandro Gómez está en el radar de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Dentro de su lista de seguimiento hay unos nombres. En la parte de arriba hay algunos nombres que están en esa lista de seguimiento sí está Alejandro Gómez, futbolista canterano de Atlas”, reveló ayer por la noche.

Y agregó: “Este futbolista de 24 años de edad está dentro de esta lista de seguimiento que tiene Chivas para poder buscar opciones en el presente mercado. (…) Sin embargo, esto no significa que haya alguna oferta en estos momentos, que estén en negociaciones en estos momentos o que se vaya a mandar una oferta en estos momentos. Simple y sencillamente está en la carpeta que tiene Chivas para tenerlo como opciones para reforzar esa zona del campo”.

Denzell García no llegará a Chivas

Mientras se confirma la salida de Yael Padilla y la llegada de Kevin Castañeda, César Merlo habló en el canal de Futboltuber y señaló que Denzell García no va a llegar a Chivas. “Tengo novedades de Denzell García. Caído definitivamente. Hubo negociaciones, Juárez pidió una lana muy, pero muy elevada y las Chivas no estaban dispuestas a pagarla”, cerró el periodista argentino.