De cara a la Copa del Mundo de 2026, el exjugador de Chivas lanzó un mensaje de respaldo a la Selección Mexicana.

Francisco Javier “Maza” Rodríguez se mostró ilusionado con el futuro de la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026 y expresó su deseo de que la actual generación consiga un objetivo que se le negó a la suya: superar la barrera de los octavos de final y disputar el ansiado quinto partido, que ahora equivaldría al sexto.

Durante una entrevista con FOX, el exdefensor de nuestras Chivas fue cuestionado sobre las expectativas que tiene para el equipo dirigido por Javier Aguirre en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

“Esperemos que hagan lo que no logramos nosotros en su momento, a mí que me tocó tres mundiales, no llegar, pues, al quinto partido, sexto ahora; esperemos que lo logren y, como te digo, de mi parte apoyarlos hasta el final”, comentó.

Cabe mencionar que el TRI ha alcanzado los Octavos de Final en varias ocasiones, pero nunca ha logrado superar esa instancia cuando ha disputado la Copa del Mundo fuera de casa.

¿Cuándo es el debut del TRI en la Copa del Mundo?

La Selección Mexicana pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio, cuando se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

El encuentro se disputará en el histórico Estadio Ciudad de México, correspondiente a la primera jornada de la Fase de Grupos, y está programado para comenzar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.