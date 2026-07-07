Maza Rodríguez no se guardó nada y cuestionó a Edson Álvarez por el error que marcó el duelo entre México e Inglaterra.

Los señalamientos hacia la Selección Mexicana continúan luego de su eliminación en los Octavos de Final del Mundial 2026 a manos de Inglaterra. Uno de los que no se guardó nada fue el exdefensor de Chivas, Francisco Javier “Maza” Rodríguez, quien cuestionó la actuación de Edson Álvarez en la jugada que derivó en uno de los goles del conjunto inglés.

Durante una emisión de Layvtime, el exzaguero del Rebaño Sagrado fue contundente al analizar la acción defensiva del “Machín”, asegurando que en una instancia como una Copa del Mundo no hay espacio para la tibieza, pues para el exseleccionado nacional, el canterano del América debió emplearse con mayor fuerza física.

“Edson no puede ir tan tibio. Edson tiene que meter el codo, empujarlo; no te pueden ganar así. Lo hemos dicho, los defensas somos troncos, lo que sea, tenemos que tumbar cabezas y más en estos Mundiales“, expresó “Maza” Rodríguez.

Las declaraciones del exjugador del Club Deportivo Guadalajara reflejan la frustración que dejó la eliminación del TRI frente a Inglaterra, un encuentro en el que el cuadro de Javier Aguirre estuvo cerca de avanzar a los Cuartos de Final, pero terminó pagando caros algunos errores puntuales.

Por ahora, Edson Álvarez no ha respondido públicamente a los señalamientos que se le han hecho en los diferentes espacios deportes, pero mientras tanto, la Selección Mexicana comomenzará un nuevo proceso, aunque ahora encabezado por Rafa Márquez.

¿Cómo fue el error de Edson Álvarez?

La jugada que terminó marcando el rumbo del encuentro comenzó con un balón aéreo en el que Edson Álvarez no logró medir correctamente la trayectoria, permitiendo que Harry Kane ganara la disputa. Esa acción abrió el espacio para que Anthony Gordon ingresara con ventaja al área. Ante la inminencia del gol, Raúl Rangel salió a cortar el avance, pero terminó derribando al atacante inglés, por lo que el árbitro no dudó en señalar la pena máxima, y desde los once pasos, Harry Kane ejecutó con precisión para firmar el 3-1.