Conoce qué futbolistas de la Selección Mexicana jugaron menos minutos que Armando González durante en el Mundial 2026.

Aunque la participación de Armando González con la Selección Mexicanaen el Mundial 2026 fue muy limitada, el delantero de Club Deportivo Guadalajara no terminó como el futbolista con menos minutos disputados dentro del equipo de Javier Aguirre. La “Hormiga” apenas sumó 14 minutos durante toda la Copa del Mundo, una cifra que generó molestia en la afición, sobre todo en la rojiblanca.

Sin embargo, hubo cuatro elementos del TRI que tuvieron una participación todavía menor. El caso más llamativo fue el de Carlos Acevedo, quien fue el único integrante de la convocatoria del representativo azteca que no vio acción en ningún partido del Mundial 2026.

Otro de los futbolistas con escasa actividad con la Selección Mexicana fue César Huerta. El atacante únicamente disputó seis minutos a lo largo de la competencia, convirtiéndose en el jugador de campo menos utilizado por el “Vasco” Aguirre.

Por su parte, Alexis Vega también tuvo una Copa del Mundo para el olvido. El exjugador del Rebaño Sagrado apenas acumuló 11 minutos sobre el terreno de juego, muy lejos del protagonismo que llegó a tener en procesos anteriores con el TRI.

El histórico Guillermo Ochoa tampoco contó con muchos minutos en su sexto Mundial. El experimentado arquero registró únicamente 12 minutos de actividad, luego de ingresar en el encuentro de la Fecha 3 de la Fase de Grupos ante la Selección de Chequia.

Imagen generada con ChatGPT.

Armando González fue el quinto futbolista del TRI con menos minutos en el Mundial 2026

Con estos registros, Armando González finalizó como el quinto futbolista menos utilizado por la Selección Mexicana en el Mundial 2026 con 14 minutos disputados. A pesar de ello, el delantero del Club Deportivo Guadalajara vivió la experiencia de disputar su primera Copa del Mundo y ahora buscará consolidarse en Chivas para mantenerse en el radar de Rafa Márquez.