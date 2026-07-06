Álvaro Morales lanzó una fuerte crítica tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 y responsabilizó a los jugadores de Chivas por el resultado.

Las reacciones por la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 continúan generando polémica y uno de los comentarios más controversiales fue el del analista de ESPN, Álvaro Morales. A través de sus redes sociales, el polémico periodista señaló directamente a dos futbolistas de Chivas, Raúl Rangel y Roberto Alvarado, como parte de los responsables del adiós del TRI tras la derrota frente a Inglaterra.

El “Brujo” centró su crítica Raúl “Tala” Rangel, quien cometió el penal que terminó marcando el rumbo del encuentro en la cancha del Estadio Ciudad de México: “Que nunca se olvide: el portero de las Chivas, el “Tala”, comete el penal de nuestra eliminación”.

Sin embargo, Álvaro Morales no se detuvo ahí y también lanzó un duro cuestionamiento contra Roberto “Piojo” Alvarado: “Y, su compañero de equipo, el “Piojo” volvió a la intrascendencia de siempre”.

Las declaraciones del periodista rápidamente provocaron una ola de reacciones entre los aficionados, pero le salió mál la jugada, pues la mayoría de ellos defendieron a los jugadores del Rebaño Sagrado al considerar injusto responsabilizarlos de la eliminación.

Cabe mencionar que Raúl Rangel y Roberto Alvarado fueron clave en el esquema de Javier Aguirre durante la Copa del Mundo, donde la Selección Mexicana ganó sus tres partidos de Fase de Grupos, venció a Ecuador en los Dieciseisavos de Final y desafortunadamente perdió contra Inglaterra.

¿Cuántos minutos jugaron en el Mundial Raúl Rangel y Roberto Alvarado?

Pese a las críticas recibidas tras la eliminación, tanto Raúl Rangel como Roberto Alvarado tuvieron un papel importante durante la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El guardameta de Chivas acumuló 437 minutos bajo los tres postes, mientras que el “Piojo” disputó 427 minutos.