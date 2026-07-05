Tras finalizar su participación en el Mundial 2026, los jugadores de Chivas disfrutarán de un breve periodo de descanso.

La participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 llegó a su fin y, con ello, comienza la cuenta regresiva para el regreso de los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara.

Los elementos del Rebaño Sagrado que formaron parte del TRI fueron Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Luis Romo, quienes ahora deberán cumplir con el periodo de descanso establecido por la FIFA.

De acuerdo con los lineamientos de dicho organismo, los futbolistas que participan en la Copa del Mundo tienen derecho a un periodo vacacional obligatorio de al menos 21 días una vez concluida su actividad en el certamen.

Esta medida busca garantizar la recuperación física y mental de los jugadores tras la exigencia que representa disputar el torneo más importante a nivel de selecciones.

¿Cuándo reportarán los jugadores de Chivas?

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana en los Octavos de Final frente a Inglaterra, los cinco jugadores de Chivas comenzarían su periodo vacacional, por lo que su regreso a los entrenamientos se produciría, en principio, hacia finales de julio, siempre y cuando no exista una modificación en el plan de trabajo establecido en Verde Valle.

Cabe mencionar que la reincorporación de Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Luis Romo representará un importante refuerzo para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, ya que varios de ellos tuvieron participación constante durante la justa mundialista.