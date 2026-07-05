Mientras México se prepara para enfrentar a Inglaterra en un duelo histórico por el Mundial 2026, Chivas sigue atento a la situación de varios de sus seleccionados y continúa con su puesta a punto en Verde Valle.

La actividad no se detiene para las Chivas de Guadalajara. Mientras la plantilla comandada por Gabriel Milito sigue trabajando en Verde Valle de cara al Apertura 2026, la atención también está puesta en la Selección Mexicana, que este sábado disputará un compromiso histórico frente a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. El Guadalajara volverá a tener representación en el Tri, con varios de sus futbolistas buscando extender el gran momento que atraviesan en la Copa del Mundo.

Roberto Alvarado sigue siendo duda para enfrentar a Inglaterra

La principal preocupación de México de cara al duelo frente a Inglaterra pasa por Roberto Alvarado. El atacante rojiblanco no se encuentra al cien por ciento físicamente y su presencia en los octavos de final continúa en duda. Incluso el propio Javier Aguirre reconoció en conferencia de prensa que el Piojo llega exigido desde lo físico, por lo que su situación será evaluada hasta último momento. Uno de los candidatos para reemplazarlo es Orbelín Pineda.

El Piojo es una pieza clave para Javier Aguirre (Jam Media)

Luis Romo también es duda

Otro jugador de Chivas que también sería duda es Luis Romo. El capitán rojiblanco viene jugando en la mitad de la cancha, pero diversos reportes señalan que tampoco tiene asegurada su presencia frente a Inglaterra. El Vasco Aguirre cuenta con alternativas de peso para reemplazarlo, como Édson Álvarez o Álvaro Fidalgo, quienes esperan una oportunidad en un encuentro que puede ser histórico para la Selección Mexicana.

Luis Romo podría ir a la banca contra Inglaterra (Jam Media)

Luis Rey volvió a vestir la camiseta de Chivas

Mientras tanto, en Verde Valle continúan las novedades relacionadas con la pretemporada. Una de ellas fue el regreso a la actividad de Luis Rey, quien volvió a Chivas tras finalizar su préstamo con Puebla. El defensor tuvo participación en el encuentro amistoso disputado por un equipo alternativo del Guadalajara, integrado principalmente por jugadores juveniles y encabezado por Ricardo Marín como capitán. De esta manera, el futbolista comenzó a sumar minutos nuevamente bajo las órdenes del cuerpo técnico de Gabriel Milito.

Sergio Aguayo volvió a levantar la mano

Por su parte, Sergio Aguayo fue el encargado de marcar el gol en ese mismo compromiso de preparación y volvió a llamar la atención del cuerpo técnico rojiblanco. Aguayo busca ganarse un lugar dentro de una competencia que hoy tiene como principales referencias a Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín. Además, el panorama podría abrirse aún más dependiendo de lo que suceda con Armando González una vez finalice su participación en el Mundial, ya que el atacante continúa siendo seguido desde el extranjero y no se descarta una posible transferencia en este mercado.