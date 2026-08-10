Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias y ya se despidió de la Leagues Cup tras perder con FC Dallas. En medio de este contexto, quedó expuesto que Bryan González fue el responsable del gol que recibió Raúl Rangel ya que Gabriel Milito lo hizo jugar de stopper por izquierda.

En redes sociales, la afición del Rebaño Sagrado se mostró muy molesta con dos jugadores en particular: Fernando González y Luis Romo. Especialmente con el capitán rojiblanco, quien falló el penal ante Los Angeles FC y ante FC Dallas se mostró desconcentrado al regalar el balón para dejar solo a un atacante ante la portería del conjunto rojiblanco.

La derrota de Chivas ante Dallas no fue por su culpa, sino por Bryan González, quien no cubre bien a quien asiste a Logan Farrington para el 1-0. Juan Carlos Cruz, reconocido narrador de futbol, explicó en su cuenta de Instagram que el Guadalajara se recuperó bien a pesar de haber quedado expuesto en un tres contra dos, pero que el Cotorro no saltó a marcar al jugador que quedó libre para asistir a Farrington.

Bryan González fue el culpable de que Chivas reciba el gol ante FC Dallas. (Foto: IMAGO7)

No podremos responder qué hubiera pasado si Luis Rey, Miguel Tapias o Ángel Chávez hubieran estado en posición. Sin embargo, es un hecho que Gabriel Milito evaluó mal la idea de utilizar a Bryan González en esa posición debido a que había sufrido ante Cruz Azul en la Liguilla y el sábado sucedió lo mismo. A su vez, se perdió la profundidad que tiene el Cotorro como carrilero por darle oportunidad a Miguel Gómez, quien juega bien como lateral y no como carrilero.

Gabriel Milito asumió la culpa de la derrota de Chivas

En conferencia de prensa, el técnico argentino se hizo cargo de lo sucedido con Chivas en la Leagues Cup 2026. “Primer tiempo fue bueno, en el segundo tiempo no fue como imaginé, Las decisiones son mías y debo asumir la responsabilidad por haber empeorado el rendimiento del equipo. No haber podido darles una alegría a tanta gente que nos acompañó, produce mucho dolor y tristeza. No solamente el quedar fuera en el segundo partido, sino también que generamos mucha ilusión”, declaró.

Y agregó: “Cuando uno genera mucha ilusión, después la desilusión es muy grande también. Por lo tanto, debo hacerme responsable de estos resultados, de esta campaña, que no fue la que venimos a realizar“.