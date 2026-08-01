Fernando González tuvo un partido complicado en el Puebla vs Chivas, pero un error en el gol causó el enojo de la afición.

Fernando González es uno de los futbolistas que más divide opiniones entre la afición de Chivas. Mientras que para Gabriel Milito es un elemento prácticamente inamovible en el once inicial por su lectura del juego y equilibrio táctico, un importante sector de los aficionados considera que su nivel está por debajo del resto de los titulares, señalándolo constantemente por acciones defensivas que terminan costándole caro al Guadalajara.

Cada actuación del Oso suele ser analizada con lupa por sus críticos. Sin embargo, en el empate frente al Puebla hubo una jugada que terminó marcando el desarrollo del partido, pues un error suyo tuvo impacto directo en el gol de La Franja, obligando al Rebaño Sagrado a remar contracorriente durante gran parte del encuentro para rescatar al menos un punto.

En la anotación poblana se aprecia cómo Fernando González sigue inicialmente el movimiento de Eduardo Mustre, autor del gol. No obstante, justo antes de que el atacante reciba el balón, el mediocampista rojiblanco pierde su referencia, cambia de dirección y se dirige hacia el poste más alejado de la jugada, una zona donde no existía peligro inmediato, dejando libre al rival para definir.

Ya fuera como consecuencia de esa acción o por una decisión táctica previamente contemplada, llamó la atención que Gabriel Milito decidiera sustituir a Fernando González al minuto 63, durante su primera ventana de cambios. Se trata de una situación poco habitual, pues en los encuentros anteriores el Oso había permanecido los 90 minutos sobre el terreno de juego independientemente del resultado.

Con la Leagues Cup a punto de comenzar, habrá que ver si Gabriel Milito aprovecha la carga de tres partidos en apenas una semana para realizar rotaciones. Ese calendario podría abrir la puerta para ver alternativas en la posición de pivote, como Luis Rey, Luis Romo o incluso Kevin Castañeda, dependiendo de las necesidades de cada encuentro y del estado físico del plantel.

Samir Inda también alza la mano para pelear la titularidad a Fernando González

A esas opciones también podría sumarse Samir Inda, quien actualmente disputa el Premundial Sub-20 con la Selección Mexicana y está firmando actuaciones de gran nivel. El canterano rojiblanco ha destacado por su inteligencia táctica, capacidad para recuperar balones y calidad en la distribución, por lo que no sería extraño que, una vez concluya su participación con el Tri juvenil, comience a pelear seriamente por un lugar en el Primer Equipo de Chivas.