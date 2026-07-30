Chivas se negó a prestar a sus jugadores estrella para el All-Star Game de la Liga MX, y ya hasta pidieron sanciones.

Chivas fue uno de los equipos que más jugadores aportó a la convocatoria de la Liga MX para el All-Star Game 2026, pero al final solamente permitió la participación de Kevin Castañeda, quien además no pudo jugar debido a una lesión, y Luis Rey, quien ni siquiera formaba parte de la lista original de convocados. El Guadalajara decidió no prestar a elementos importantes como Armando González, Bryan González y Brian Gutiérrez para el enfrentamiento contra la MLS.

Esta decisión generó polémica entre algunos sectores de la afición mexicana y la prensa, pues se señaló al Guadalajara por supuestamente no querer apoyar a la Liga MX en uno de sus eventos más importantes. Sin embargo, hay un detalle importante que debe tomarse en cuenta: el All-Star Game se disputó menos de 48 horas antes del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026, en el que Chivas enfrentará este viernes al Puebla.

La postura del Guadalajara parece no haber convencido a Antonio Mohamed, quien al terminar el partido pidió que para las próximas ediciones del All-Star Game se castigue a los equipos que se nieguen a prestar a sus jugadores. Aunque el técnico no mencionó directamente a Chivas, la indirecta parece bastante clara, pues el Rebaño Sagrado fue el club que más futbolistas negó para este compromiso entre la Liga MX y la MLS.

Sin embargo, Chivas ha mantenido una postura constante de apoyo tanto a la Selección Mexicana como a la propia Liga MX cuando se trata de prestar a sus jugadores. Los elementos rojiblancos ya se perdieron la Liguilla pasada para participar con el Tricolor en el Mundial de 2026, mientras que actualmente hay futbolistas convocados a las selecciones Sub-20 y Sub-23 que representan bajas para Gabriel Milito. Por ello, el Guadalajara considera que ya ha hecho un esfuerzo importante prestando jugadores durante los últimos meses.

Ahora, la prioridad para el Guadalajara es que sus futbolistas recuperen su mejor estado físico y futbolístico. Armando González y Brian Gutiérrez, por ejemplo, también estuvieron convocados al Mundial de 2026 y todavía están intentando recuperar el ritmo competitivo que tienen sus compañeros que realizaron la pretemporada completa con Milito. Para Chivas, exponerlos a otro partido apenas unas horas antes de un compromiso de Liga MX no parecía ser la mejor decisión.

Luis Rey, el único jugador de Chivas que participó, anotó un gol para la Liga MX

Luis Rey sí recibió el permiso de Chivas para participar en el All-Star Game y fue titular con la Liga MX. El mediocampista rojiblanco necesitó solamente nueve minutos para demostrar que, además del talento defensivo, también puede aportar al ataque, pues aprovechó una jugada de táctica fija para aparecer dentro del área y abrir el marcador a favor del futbol mexicano frente a la MLS, confirmando el buen momento que atraviesa y alzando la mano para ser considerado por Gabriel Milito.