Confirman que Chivas decidió transferir a Leonardo Sepúlveda. El defensa que llegó en la era de Fernando Hierro jugará en la Liga de Expansión MX.

Desde la llegada de Gabriel Milito a Chivas hubo un sinnúmero de jugadores que fueron saliendo del Guadalajara por disciplina, falta de profesionalismo o nivel futbolístico. Uno de los jugadores que no era el gusto del entrenador argentino era Leonardo Sepúlveda, quien acaba de ser transferido a Leones Negros.

Para el Clausura 2026, el técnico argentino rellenó una lista de diez jugadores que no eran tenidos en cuenta por diferentes motivos. Isaác Brizuela y Chicharito Hernández no fueron renovados, Érick Gutiérrez y Alan Pulido fueron separados, Teun Wilke, Alan Mozo y Cade Cowell fueron prestados, mientras que Leo Sepúlveda y Eduardo García esperaban una oportunidad.

Para el Apertura 2026, Gabriel Milito no cambió sus planes con Guti y Pulido, mientras que Yael Padilla y el Tiba Sepúlveda fueron transferidos a Tijuana y FC Juárez respectivamente. Sin embargo, quedaba por determinar el futuro de Leonardo Sepúlveda, jugador registrado en el primer equipo pero que era un hecho que no iba a tener minutos mientras el técnico argentino se mantuviera en el equipo.

Sepúlveda se fue de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Finalmente, Leones Negros confirmó en sus redes sociales que el defensa rojiblanco se une a su equipo para el Apertura 2026. “Como debe de ser, llegando y ya con los colores BIEN PUESTOS. ¡Venga, Leo Sepúlveda! ¡Bienvenido a La Manada!”, publicaron los Melenudos. Resta saber si es un préstamo o si es venta definitiva.

¿Qué lesión tuvo Leonardo Sepúlveda en Chivas?

Leonardo Sepúlveda llegó a Chivas cuando Fernando Hierro se encontraba como director deportivo. Sin embargo, en el Clausura 2024 se confirmó que tuvo una lesión en el tobillo izquierdo y tuvo que pasar por el quirófano para recuperarse completamente.

Estadisticas de Transfermarkt. (Imagen generada con ChatGPT)

¿Qué va a suceder con Miguel Tapias y Eduardo García?

En el caso de Eduardo García es un hecho que el portero se mantendrá en Tapatío hasta que le surge una nueva oportunidad. Por su parte, Miguel Tapias se mantiene en el primer equipo y estará convocado, pero es un hecho que no tendrá tantos minutos.