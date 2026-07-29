El único futbolista que representó al Guadalajara en el partido entre las dos Ligas más importantes de Concacaf, demostró su talento al reflejarse en el marcador.

Chivas se convirtió en el motivo de la polémica por parte de la prensa amarilla debido a que se negó a prestar a cuatro de sus futbolistas para el Juego de Estrellas de la Liga MX y la MLS, en donde solamente mandó a dos elementos, Kevin Castañeda y Luis Rey.

El zaguero rojiblanco fue titular en la partida entre las dos ligas más importantes de la Concacaf, en donde tardó nueve minutos en demostrar su talento, ya que aprovechó una jugada de táctica fija para abrir el marcador y adelantar al futbol mexicano sobre el estadounidense.

En un tiro libre que fue cobrado por Juan Brunetta, quien mandó un servicio al corazón del área que se coló hasta segundo poste para la llegada precisa del futbolista del Guadalajara que remató de cabeza dentro del área chica, para mandar la pelota al fondo de las redes.

¿Y cómo le fue a Kevin Castañeda?

El entrenador del equipo que representa a la Liga MX, Antonio Mohamed, confirmó que el mediocampista de Chivas reportó con una molestia en la rodilla, por lo que no tendría actividad en el partido contra el equipo que representa a los Estados Unidos.

“No tengo una respuesta porque cada equipo conoce su día a día y su intimidad. Hay jugadores, como Kevin Castañeda, que llegó con un problema en la rodilla y no va a poder jugar. Seguramente algunos jugadores tendrán lo justo físicamente. Esa pregunta se la tendrían que hacer al interior de Chivas. Tenemos un gran plantel, me hubiese gustado que estén todos”, declaró el Turco Mohamed, entrenador del equipo de la Liga MX.

Encuesta ¿Chivas hizo bien en no prestar a sus jugadores para el Juego de Estrellas? ¿Chivas hizo bien en no prestar a sus jugadores para el Juego de Estrellas? Bien, Chivas es la prioridad Mal, porque es partido internaciomal Ya votaron 7 hinchas

¿Quiénes fueron los jugadores que Chivas se negó a prestar al Juego de Estrellas?

Sin razón médica, el Guadalajara se negó a prestar a cuatro de sus futbolistas que estaban convocados para el partido de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, por lo que se negaron a ceder a Bryan González, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma ni Armando González.