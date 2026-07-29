Chivas se prepara para enfrentar a Puebla en medio de una lluvia de críticas por no acompañar a la Liga MX en el All-Star Game 2026. Sin embargo, hay más motivos para considerar que el Guadalajara apoya al futbol mexicano.

Ser el club más grande de México conlleva una enorme responsabilidad para quienes son las caras visibles de Chivas, y no solo con el proyecto sino que también con el futbol nacional. Sin embargo, desde un sector de la Liga MX y la prensa americanista afirman que el Guadalajara no apoya el balompié mexicano. ¿Se olvidaron de que el Rebaño Sagrado fue base de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y que dejó ir a ocho canteranos, cuatro del primerequipo, en busca del boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028? La poca memoria aparece en muchos a pesar de ser habitué en el análisis de noticias. Interesante.

Javier Aguirre le reveló a David Medrano y a Víctor Warrior que Amaury Vergara estuvo de acuerdo con su insólita concentración previa a la Copa del Mundo 2026 a pesar de que le advirtió que seguramente iba a ser el más perjudicado. El patrón estampó su firma y detrás de él todo el conjunto rojiblanco se mantuvo en línea. El propio Gabriel Milito en cada conferencia de prensa dejaba en claro que era una situación que se sabía y que no había excusas para ir en busca de resultados.

A lo largo del último año, Chivas se comportó como un club grande que busca trascender con puro mexicano. Bajo esa premisa, el Guadalajara no solo busca ser campeón, sino que además busca ser la base de la Selección Mexicana en sus diferentes categorías. Lo fue para el Mundial 2026 y lo es ahora en el Campeonato de la CONCACAF Sub-20.

Armando González no viajó a jugar el All-Star Game de la MLS. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, parece que la prensa americanista y la Liga MX tienen una amnesia temporal ya que señalan, con sus dedos mugrosos, que el Guadalajara no acompaña al futbol mexicano al bajar a cuatro de sus figuras del All-Star Game de la MLS. 1) Amaury Vergara tiene que velar, por una bendita vez, por los intereses deportivos del club. 2) Por qué Mikel Arriola no suspendió la jornada tres del Apertura 2026 para que no haya problemas con este innecesario partido. 3) Tigres, Pumas y Rayados tampoco enviaron a sus figuras.

¿Qué ha hecho la Liga MX por el futbol mexicano?

Hablemos un poco sobre los grandes aportes de la Liga MX y el resto de los clubes por el futbol mexicano. El primero y más importante es haber eliminado el ascenso y descenso ya que daba pérdidas la segunda división del futbol mexicano. De esta manera, no hay castigo para aquellos que tienen un equipo y pierden más que el resto.

El segundo gran mérito de los clubes de primera división es mantener el cupo de no formado en méxico en ocho. De esta manera, llegan jugadores de poco renombre que no marcan la diferencia o estrellas que están en los últimos años de su carrera como fue el caso James Rodríguez, Ronaldinho o Sergio Canales. Por su parte, Chivas forma jugadores y convence a mexicanoamericanos a jugar en el Tri. Interesante.