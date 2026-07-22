Chivas ya trabaja con la mira puesta en el partido de este sábado frente a FC Juárez, un compromiso que ha tomado tintes de obligación para el Guadalajara después de la derrota sufrida en la Jornada 1 ante Toluca. El Rebaño Sagrado necesita sumar sus primeros tres puntos del Apertura 2026 para abandonar el fondo de la Tabla General y comenzar a recuperar terreno desde las primeras fechas del campeonato.

Precisamente por ello, Gabriel Milito ya analiza algunos ajustes tanto en el funcionamiento del equipo como en la alineación. Algunos cambios podrían responder a cuestiones tácticas para mejorar lo mostrado en el debut, mientras que otros serán completamente obligados, principalmente por las bajas con las que contará el conjunto rojiblanco para recibir a los Bravos.

Uno de esos movimientos llegará en la delantera. La expulsión de Ángel Sepúlveda frente al Toluca obligará al técnico argentino a modificar a su atacante titular, siendo Armando González el principal candidato para regresar al once inicial, ahora que ya trabaja al mismo ritmo que el resto del plantel tras su participación con la Selección Mexicana. Además, esa ausencia también abriría un lugar en la banca, el cual todo apunta a que sería ocupado por Sergio Aguayo.

El delantero del Tapatío ya ha levantado la mano en más de una ocasión para Gabriel Milito. De hecho, durante la Liguilla pasada recibió minutos con el Primer Equipo aprovechando la ausencia de la Hormiga, dejando buenas sensaciones cada vez que tuvo oportunidad de entrar al campo. Ahora, todo indica que volvería a ser considerado entre los convocados e incluso tendría posibilidades de disputar algunos minutos frente a Juárez.

Y es que, aunque Armando González ya se encuentra en mejores condiciones físicas, luce complicado que Milito decida darle los 90 minutos en su primer partido como titular tras regresar del Mundial. En ese escenario, Sergio Aguayo aparece como el principal candidato para ingresar en la recta final del encuentro, buscando aprovechar la oportunidad para marcar su primer gol con el Primer Equipo de Chivas, después de demostrar durante meses el talento que posee con el Tapatío.

El Tapatío volverá a la actividad oficial este domingo y Sergio Aguayo no podrá estar con los dos equipos

Sergio Aguayo parte como el principal candidato para ocupar el lugar de tercer delantero que quedó disponible tras la expulsión de Ángel Sepúlveda. Sin embargo, el Tapatío también iniciará este fin de semana su participación oficial, recibiendo el domingo a Cruz Azul Hidalgo en la Jornada 1. Por ello, si Gabriel Milito finalmente decide no convocarlo con el Primer Equipo, lo más probable es que el atacante sea titular con el conjunto dirigido por Pepe Meléndez para buscar los primeros tres puntos del torneo.