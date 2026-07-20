Chivas viene de acusar toda la pretemporada la falta de gol y ante Toluca se volvió a repetir. La gran noticia es que Armando González volvió y el equipo mostró otra postura para atacar.

Chivas no pudo quedarse con el partido luego de haber perdido por 2-0 ante Toluca por el Apertura 2026. Tras el encuentro ante Toluca, el Rebaño Sagrado dejó en evidencia la falta de gol que sufrió a lo largo de la pretemporada y que el regreso de Armando González será clave al momento de jugar en la Liga MX.

A lo largo del Clausura 2026, el Guadalajara encontró en la Hormiga su delantero ideal para abrir partidos con goles de cabeza, de remate y desde el punto penal. Ante su baja para ir a la concentración de la Copa del Mundo 2026, Gabriel Milito encontró en Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda a sus goleadores en la Fiesta Grande.

Para el Apertura 2026, Chivas llegó con una pretemporada con un gol en dos amistoso luego de haber empatado 0-0 ante Correcaminos y 1-0 contra Leones Negros gracias al gol contra Correcaminos. Frente a Toluca volvió a quedar a deber la cuota goleadora, ya que perdió por 2-0 en el Estadio Akron.

Armando González reapareció y Chivas fue otro. (Foto: IMAGO7)

La gran noticia que tuvo Gabriel Milito ante los Diablos Rojos es que Armando González volvió a tener minutos y cuando entró, con uno menos, hizo mucho más daño que con Ángel Sepúlveda en el once titular. Sin dudas, la Hormiga se va a perfilar de inicio para enfrentar a FC Juárez el próximo sábado en Zapopan.

Estadisticas de Transfermarkt. (Foto: CHATGPT / IMAGO7)

¿Desde cuándo viene la baja cuota goleadora de Chivas?

Cabe destacar que la cuota goleadora de Chivas en sus centrodelanteros viene mermada desde la victoria ante Puebla por 5-0 cuando Ricardo Marín anotó uno de los goles. Desde aquella victoria se igualó ante Tijuana y Necaxa sin goles, se perdió ante Tigres por 3-1, con gol de 4K, y en la ida ante Cruz Azul apareció Ángel Sepúlveda para anotar el 2-1 parcial en el Estadio Azteca.

No hay que olvidarse de que Armando González no anota desde el empate 2-2 ante Pumas en el Estadio Akron. Aquella noche, la Hormiga anotó un doblete épico ante Kaylor Navas, una de las figuras de la Liga MX.