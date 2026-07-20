Chivas no pudo quedarse con el partido luego de haber perdido por 2-0 ante Toluca por el Apertura 2026. Tras el encuentro ante Toluca, el Rebaño Sagrado dejó en evidencia la falta de gol que sufrió a lo largo de la pretemporada y que el regreso de Armando González será clave al momento de jugar en la Liga MX.
A lo largo del Clausura 2026, el Guadalajara encontró en la Hormiga su delantero ideal para abrir partidos con goles de cabeza, de remate y desde el punto penal. Ante su baja para ir a la concentración de la Copa del Mundo 2026, Gabriel Milito encontró en Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda a sus goleadores en la Fiesta Grande.
Para el Apertura 2026, Chivas llegó con una pretemporada con un gol en dos amistoso luego de haber empatado 0-0 ante Correcaminos y 1-0 contra Leones Negros gracias al gol contra Correcaminos. Frente a Toluca volvió a quedar a deber la cuota goleadora, ya que perdió por 2-0 en el Estadio Akron.
La gran noticia que tuvo Gabriel Milito ante los Diablos Rojos es que Armando González volvió a tener minutos y cuando entró, con uno menos, hizo mucho más daño que con Ángel Sepúlveda en el once titular. Sin dudas, la Hormiga se va a perfilar de inicio para enfrentar a FC Juárez el próximo sábado en Zapopan.
¿Desde cuándo viene la baja cuota goleadora de Chivas?
Cabe destacar que la cuota goleadora de Chivas en sus centrodelanteros viene mermada desde la victoria ante Puebla por 5-0 cuando Ricardo Marín anotó uno de los goles. Desde aquella victoria se igualó ante Tijuana y Necaxa sin goles, se perdió ante Tigres por 3-1, con gol de 4K, y en la ida ante Cruz Azul apareció Ángel Sepúlveda para anotar el 2-1 parcial en el Estadio Azteca.
No hay que olvidarse de que Armando González no anota desde el empate 2-2 ante Pumas en el Estadio Akron. Aquella noche, la Hormiga anotó un doblete épico ante Kaylor Navas, una de las figuras de la Liga MX.