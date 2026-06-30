La Liga MX está por celebrar lo mejor del año, y hay dos goles de Chivas nominados al mejor de la temporada.

La Liga MX está por celebrar una nueva edición del Balón de Oro, ceremonia en la que se reconocerá a los mejores futbolistas y momentos de la temporada 2025/2026. Entre las categorías más llamativas aparece la del Mejor Gol de la Temporada, donde Chivas logró colocar dos anotaciones entre las nominadas, confirmando el protagonismo que tuvo el Guadalajara a lo largo del último año futbolístico.

Los dos goles rojiblancos que buscarán quedarse con el reconocimiento son el espectacular tiro libre de Efraín Álvarez ante Xolos en el Apertura 2025 y el gol de taquito que Ricardo Marín marcó frente a Santos Laguna. Ambas anotaciones fueron elegidas por la Liga MX como parte de las mejores de toda la campaña, destacando por su calidad técnica, demostrando el buen nivel de los atacantes rojiblancos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la afición fue la ausencia de Armando González entre los nominados. A pesar de que la Hormiga firmó varios goles importantes durante la temporada y se consolidó como una de las grandes revelaciones del Guadalajara, ninguna de sus anotaciones logró colarse entre las candidatas al premio del mejor gol del año.

Con estas dos nominaciones, Chivas se convirtió, junto con Pachuca, en el único equipo que cuenta con dos goles compitiendo por este reconocimiento, demostrando el protagonismo ofensivo que tuvo el Rebaño Sagrado durante la primera temporada del equipo bajo el mando de Gabriel Milito, así como la calidad de varias de las anotaciones que marcaron el camino del equipo rumbo a una de sus mejores campañas en los últimos años.

Ángel Sepúlveda también está nominado, pero por un gol con Cruz Azul

Otro jugador rojiblanco que aparece entre los nominados es Ángel Sepúlveda. Sin embargo, su candidatura corresponde a la espectacular chilena que marcó con Cruz Azul frente a León durante el Apertura 2025, una anotación que también fue considerada por la Liga MX como una de las mejores de toda la temporada y que ahora buscará imponerse en la votación del Balón de Oro.