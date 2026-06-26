La Liga MX y la MLS volverán a enfrentarse con sus mejores futbolistas en el esperado All-Star Game 2026, un partido en el que ambas competiciones conformarán una especie de selección con las principales figuras de sus respectivos torneos. Ahora ya se dieron a conocer los primeros convocados para este encuentro, correspondientes a los nominados al Balón de Oro de la temporada 2025/2026, dejando a Chivas como el club con mayor representación en esta primera lista.

En este primer anuncio, el Guadalajara volvió a demostrar el gran momento que vive su plantel, pues cinco de los primeros 14 futbolistas convocados pertenecen al Rebaño Sagrado. Los elegidos fueron Armando González, Bryan González, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval y el recién llegado Kevin Castañeda, quienes tendrán la oportunidad de representar a la Liga MX frente a las máximas figuras de la MLS.

La presencia rojiblanca incluso recuerda lo que sucede actualmente con la Selección Mexicana, donde Chivas también aporta una parte importante de la base del equipo. Sin embargo, la lista todavía no está cerrada y aún faltan varios futbolistas por ser convocados, por lo que el número de jugadores del Guadalajara podría aumentar en las próximas semanas.

De hecho, muchos aficionados esperaban ver desde esta primera convocatoria a otros elementos del Rebaño como Diego Campillo, Richard Ledezma o el también recién incorporado Jordan Carrillo. No obstante, habrá que esperar a que el entrenador encargado de dirigir al combinado de la Liga MX dé a conocer la convocatoria completa para saber si estos futbolistas también recibirán la oportunidad de formar parte del equipo de estrellas.

Gabriel Milito podría dirigir el equipo de estrellas de la Liga MX

El director técnico que estará al frente del equipo de la Liga MX todavía no ha sido anunciado oficialmente, ya que el puesto será ocupado por el ganador del Balón de Oro al mejor entrenador de la temporada. Aunque Antonio Mohamed aparece como uno de los principales favoritos para quedarse con el reconocimiento, Gabriel Milito también tiene posibilidades importantes de ser elegido, lo que abriría la puerta para que dirija a varios de sus propios futbolistas junto al resto de las figuras más destacadas del futbol mexicano.