La Selección Mexicana cerró una fase de grupos histórica este miércoles al derrotar 3-0 a Chequia y alcanzar por primera vez los nueve puntos de nueve posibles en una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró autoridad de principio a fin ante un rival que estaba obligado a ganar para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda. Dentro de ese gran funcionamiento colectivo, los jugadores vinculados a Chivas volvieron a tener un papel protagónico tanto en defensa como en ataque, siendo determinantes para que el Tri firmara otra actuación convincente antes de los Dieciseisavos de Final.

Raúl Rangel firmó otro cero en su portería y dio paso al homenaje a Guillermo Ochoa

El debate sobre la portería terminó resolviéndose de la mejor manera posible para todas las partes. Raúl Rangel fue el elegido para arrancar como titular frente a Chequia y volvió a responder con una actuación segura bajo los tres palos. Aunque el conjunto europeo generó poco peligro, el arquero rojiblanco apareció cuando fue exigido para mantener el arco mexicano en cero por tercer partido consecutivo. Posteriormente, al minuto 77, Javier Aguirre decidió sustituirlo para darle paso a Guillermo Ochoa, provocando una de las ovaciones más emotivas de la noche, con un Estadio Azteca que reconoció la trayectoria de uno de los grandes referentes del futbol mexicano.

Luis Romo volvió a dar una asistencia, participando al ataque y en la defensa

Luis Romo volvió a ser una pieza fundamental dentro del esquema de Javier Aguirre. Aunque apareció nominalmente como mediocampista defensivo, su movilidad le permitió incorporarse constantemente al ataque y participar en la construcción de varias jugadas peligrosas. El capitán rojiblanco colaboró con una asistencia en la goleada y volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo durante este Mundial. A pesar de abandonar el terreno de juego al minuto 63, Romo recorrió más de siete kilómetros y fue uno de los futbolistas con mayor despliegue físico durante el encuentro.

Roberto Alvarado volvió a demostrar ser un todo terreno por la banda derecha

Roberto Alvarado firmó otra actuación sobresaliente y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El futbolista rojiblanco apareció constantemente por toda la banda derecha, colaborando tanto en labores ofensivas como defensivas durante los noventa minutos. Además, aportó una nueva asistencia, la segunda que consigue en esta Copa del Mundo, consolidándose como uno de los jugadores más productivos del equipo. En este tercer partido del Mundial, el Piojo volvió a destacar por su capacidad para recorrer grandes distancias, y su intensidad en ambos costados del balón volvió a llamar la atención de aficionados y analistas.

El canterano rojiblanco Mateo Chávez fue el héroe del partido con su gol

La gran figura de la noche fue Mateo Chávez. El canterano rojiblanco recibió la oportunidad de ser titular por la banda izquierda y respondió con una actuación inolvidable en su debut mundialista. Al minuto 55 abrió el marcador para la Selección Mexicana con una jugada que terminó definiendo por el sector derecho, sorprendiendo al arquero checo y desatando la celebración en el Estadio Azteca. Ese tanto abrió el camino hacia la goleada y coronó una actuación muy completa del lateral mexicano, quien además fue reconocido al finalizar el encuentro como el mejor jugador del partido, cerrando una noche que difícilmente olvidará.