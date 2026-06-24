El exjugador de las Chivas no pudo contener la emoción de ver a su hijo jugar un Mundial y anotando para darle el triunfo a México en el Estadio Azteca.

Ver a tu Selección en una Copa del Mundo es una emoción enorme; sin embargo, ver a tu hijo debutando con México en el Mundial y anotando un gol en la cancha del Estadio Azteca es una sensación que hizo explotar en júbilo al exjugador de Chivas, Paulo César Chávez.

El Tilón acudió al Coloso de Santa Úrsula para alentar al Tricolor y sobre todo a Mateo Chávez, quien hizo su presentación en la máxima competencia del planeta, en donde las cosas se salieron de control por la emoción de ver al ahora jugador del AZ Alkmaar anotarle un gol a Chequia.

A través de las redes sociales de la Selección Mexicana se compartió un video en el que se percibe al exjugador del Guadalajara claramente extasiado por el gol de su hijo, por lo que hasta se quitó la camiseta y empezó a cantar en señal de alegría.

¿Cómo fue el gol de Mateo Chávez en el México vs. Chequia?

En un despeje al centro del campo, Luis Romo controló y entre tres futbolistas de Chequia dio la vuelta y logró mandar un pase filtrado para que Mateo Chávez se quitara de encima a un defensor y rematara cruzado para hacer explotar a todo el país.

¿Por qué Paulo César Chávez no pudo jugar un Mundial?

El mejor momento futbolístico del Tilón lo vivió de cara a la Copa del Mundo de Francia 98, en donde formó parte del proceso; sin embargo, el seleccionador Manuel Lapuente decidió recortarlo, frustrándole el sueño más grande de todo jugador.

El cuerpo técnico de México le ofreció permanecer con el plantel y vivir la experiencia de una Copa del Mundo, pese a que no jugaría; sin embargo, él prefirió regresar al país debido a su decepción de no poder ser parte de la lista final.