El Tricolor tiene su boleto asegurado a la siguiente fase, por lo que ya sabe cuándo jugará, pese a que todavía desconoce al rival.

La Selección Mexicana cerró su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 como líder del Grupo A, por lo que ya comenzará a prepararse para encarar los Dieciseisavos de Final, aunque el rival sigue siendo una incógnita, pero en donde los futbolistas de Chivas seguro tendrán una participación importante en dicha instancia.

Gracias a los triunfos obtenidos contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, el Tricolor amarró no solamente el primer lugar de su sector, sino que con ello garantizó el jugar en la cancha del Estadio Azteca para los Dieciseisavos de Final e inclusive, en unos hipotéticos, Cuartos de Final.

¿Cuándo jugará México en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

Debido a que el Tricolor terminó en primer lugar de su grupo, en el bracket creado por la FIFA se determinó que México jugará el próximo martes 30 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que se disputará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién será el rival de México en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

Hay que recordar que para esta edición del 2026 se cambió el formato de competencia, en donde a la siguiente instancia califican los mejores dos lugares de cada uno de los 12 grupos, además de los mejores 8 terceros lugares.

Es por eso que conforme se siguen jugando las terceras jornadas de la fase de grupos del resto de los sectores, comienzan a cambiar los posibles rivales para México, en donde hasta la redacción de esta nota, el adversario sería Escocia.

¿Cuáles son los clubes que ya calificaron a los Dieciseisavos de Final?