El mediocampista habría recibido una propuesta de los Diablos Rojos, por lo que ya titubeó sobre marcharse rumbo a la Comarca Lagunera.

La telenovela que protagoniza Érick Gutiérrez con Chivas parece que no estaría tan próxima a llegar a su fin, ya que pese a que todo estaba encaminado para que el mediocampista se fuera rumbo a Santos Laguna, pero su futuro podría dar un giro de 180 grados.

Y es que el comunicador César Luis Merlo destapó que el Toluca se habría metido en las negociaciones que sostenían el Guti con los Guerreros, por lo que ya tendría otra alternativa para continuar su carrera.

En dicho reporte, se explicaría que a Érick Gutiérrez le atraería mucho más el fichar con los Diablos Rojos por encima que de los de la Comarca Lagunera, pese a que los Albiverdes ya tenían un acuerdo con el Guadalajara por un préstamo por un año con opción a compra.

“Chivas tenía un acuerdo de palabra para ceder a préstamo por un año a Érick Gutiérrez a Santos Laguna, estaba todo absolutamente acordado, pero el diablo metió la cola.

“Toluca tuvo un acercamiento con el futbolista, el futbolista se vio seducido por jugar en el último campeón de la Concachampions y hace unas horas le comunicó a Chivas que lo que se había arreglado con Santos Laguna está frenado.

“Chivas se juntará en los próximos días con Toluca y seguramente cerrará la llegada de Érick Gutiérrez de Guadalajara a los Diablos Rojos. Resta definir la fórmula de la operación, pero está todo dado para que el pase se haga. Hay que ver si es un préstamo o si es de forma definitiva”, explicó el comunicador en X.

¿Cuál sería la postura de Chivas?

La realidad es que el Guadalajara estaría tratando de agilizar las cosas para concretar la salida de Érick Gutiérrez del redil debido a que desean reducir el impacto salarial de la carta del mediocampista, ya que es uno de los futbolistas que más gana dentro del plantel rojiblanco, por lo que su destino no le interesaría mucho a los tapatíos.

Aunque falta revisar el acuerdo que propondrían desde la capital mexiquense, en donde los tapatíos podrían verse beneficiados si sugieren la compra de la carta del Guti.

¿Cuánto gana Érick Gutiérrez en Chivas?

La realidad es que no existen fuentes oficiales que indiquen el monto de los salarios de los futbolistas; sin embargo, en el caso de Érick Gutiérrez diversas fuentes extraoficiales que cubren el día a día del Guadalajara han manifestado que el salario del Guti oscilaría el millón 200 mil dólares al año, es decir, al mes gana 100 mil dólares.