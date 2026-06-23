El Guadalajara no se vería del todo beneficiado si el Guti se viste de albiverde para el Apertura 2026.

Érick Gutiérrez se encuentra desesperado por encontrar la puerta de salida de Chivas después de que no entrara en planes del entrenador Gabriel Milito; sin embargo, la posibilidad de marcharse a Santos Laguna sería muy posible según reportes de los días recientes.

En días recientes se dio a conocer que los de la Comarca estarían buscando un préstamo por un año con opción de compra por el Guti, propuesta que estaría siendo bien recibida por la gente de Guadalajara, aunque en caso de concretarse, podría traer consecuencias negativas para el Rebaño.

Y es que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que en caso de que se concrete dicho acuerdo, el chiverío absorbería parte del salario que recibe Érick Gutiérrez, es decir, Santos no asumiría el total de la cifra que percibe el futbolista en el redil.

“No son muchas las opciones que tiene Érick Gutiérrez y habrá que entender que el futbolista no entra en planes. El torneo pasado lo cepillaron, se aferró a quedarse y no le dieron la oportunidad de volver. Ahora, de nueva cuenta ni siquiera es llevado a pretemporada y el mensaje es claro.

“La operación sería un préstamo con un año con opción a compra. Ahí el tema es que seguramente Chivas va a tener que absorber una parte del sueldo del futbolista, entendiendo que sigue teniendo un contrato vigente con la institución”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto gana Érick Gutiérrez en Chivas?

La realidad es que no existen fuentes oficiales que indiquen el monto de los salarios de los futbolistas; sin embargo, en el caso de Érick Gutiérrez diversas fuentes extraoficiales que cubren el día a día del Guadalajara han manifestado que el salario del Guti oscilaría el millón 200 mil dólares al año, es decir, al mes gana 100 mil dólares.