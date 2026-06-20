El futbolista del AZ Alkmaar no olvida sus orígenes y mandó tierno mensaje para la institución rojiblanca y el inmueble de Zapopan.

Chivas posee la mejor cantera de todo México y así lo demuestran los futbolistas que debutan en el Rebaño y terminan brillando ya sea en la Liga MX o como en algunas ocasiones, en Europa, tal y como lo está haciendo Mateo Chávez.

El Tiloncito destacó desde fuerzas básicas, logrando demostrar todo su talento en Liga MX, por lo que en el verano del 2025 se cumplió el sueño de emigrar al Viejo Continente con el AZ Alkmaar de Países Bajos, por lo que el volver a Guadalajara, al Estadio Akron, en su primer Mundial con la Selección Mexicana le despertó grandes emociones.

“Siempre especial volver a esta cancha, y mucho más en un escenario como este. Gran victoria del equipo para avanzar a la siguiente ronda. Gracias por todo el apoyo, ¡viene lo mejor!”, escribió el canterano del Rebaño en su cuenta de Instagram.

Mateo Chávez, de los 4 que no han jugado ni un minuto en el Mundial

Javier Aguirre ha adoptado una postura extraña, ya que ya utilizó a 22 de los 26 futbolistas que convocó a la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo, en donde los únicos que faltan son los porteros suplentes: Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, además de Guillermo Martínez y el propio Tiloncito.

Debido a que México ya está calificado y en primer lugar a los Dieciseisavos de Final, existen rumores de que el Vasco podría darles minutos a algunos de estos cuatro futbolistas en el duelo contra Chequia.