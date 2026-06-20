El Guadalajara ha tratado, por todos los medios, el deshacerse de este futbolista que no logró alcanzar el nivel que se esperaba de él.

El futbol es un negocio de riesgos, no solamente en cuanto a triunfos y derrotas, sino hasta en la inversión de dinero en refuerzos, en donde a veces no rinden como se esperaría de ellos, problema que actualmente se está experimentando en Chivas con Fidel Barajas.

El extremo llegó procedente del Real Salt Lake en el verano del 2024 a cambio de 4 millones de dólares, cifra que Amaury Vergara aceptó invertir por recomendación de la directiva que era encabezada por Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo debido a las grandes condiciones que demostraba en Selecciones Menores de México.

Sin embargo, el futbolista no se habría podido adaptar a la Primera División, por lo que se le ha buscado acomodo constantemente en otros clubes, siempre con opción de compra, pero nadie decide hacerla válida debido a que en ningún club se ha consolidado.

Fidel Barajas firmó un contrato por cuatro años, es decir, este verano llega a la mitad del mismo, por lo que se mantiene como un problema para la directiva rojiblanca, principalmente porque no tiene cabida en el esquema de Gabriel Milito debido a que no utiliza extremos.

¿Por qué Fidel Barajas no se adaptó a Chivas?

Versiones extraoficiales aseguraron que el juvenil futbolista, que llegó de 18 años al Guadalajara, tuvo complicaciones para adaptarse al estilo de vida en México, debido a que toda su vida la había vivido en Estados Unidos, es decir, el cambio cultural le habría jugado en contra.

¿A cuáles equipos ha sido enviado Fidel Barajas a préstamo?

Desde que llegó al chiverío, el juvenil tuvo poca participación en el primer equipo, por lo que lo mandaron a que tomara experiencia al DC United, en donde tampoco tuvo muchas oportunidades de jugar, posteriormente se fue al Atlético de San Luis, quien tampoco haría válida la opción de compra.

¿Qué sucederá con Fidel Barajas?

Para la pretemporada rumbo al Apertura 2026, Gabriel Milito decidió no incluirlo, por lo que la directiva rojiblanca deberá buscarle acomodo en otro club para librarse de su salario. Sin embargo, al tener 20 años de edad, podría participar sin problemas en el Tapatío, aunque nunca se ha considerado esa opción.