El futuro del delantero que aún pertenece al Guadalajara se mantiene como una incógnita tras quedar fuera de la pretemporada con el Rebaño.

Históricamente, la posición de centro delantero es la que más dificultad tienen los equipos para cubrir dentro del futbol mexicano, sobre todo en Chivas debido la a escases de jugadores que se desempeñen en esa zona del campo, por lo que el Rebaño ha apostado por varios juveniles, en donde uno que destacaba era Teun Wilke.

El atacante mexico-neerlandés habría terminado su préstamo con el Fortaleza de la primera división de Colombia, por lo que debería volver en este mercado de fichajes al Rebaño tras no poder consolidarse en la competencia sudamericana.

Sin embargo, Gabriel Milito no lo tomó en cuenta para la pretemporada, ya que no lo incluyó en la convocatoria, por lo que es una incógnita cuál será el futuro del atacante que aún le pertenece al Guadalajara.

Teun Wilke fue una de las apuestas fuertes de la directiva encabezada por Fernando Hierro, concretando su fichaje en septiembre del 2023 para las filas del Tapatío, en donde continuó con su proceso de formación hasta que debutó con el primer equipo, en donde participó en 9 partidos y anotó dos goles.

¿Hasta cuándo tiene contrato Teun Wilke con Chivas?

En agosto del 2025, la directiva de Chivas se dio a la tarea de extender los contratos de varios juveniles, entre los cuales estuvo Teun Wilke. Sin embargo, no se especificó el lapso por el que extendió su acuerdo con el Rebaño, aunque versiones extraoficiales aseguran que será hasta el verano del 2028.