El entrenador del Tricolor destacó el trabajo del portero de Chivas, asegurando que el estar en "casa" le vino bien.

La Selección Mexicana consiguió su segundo triunfo de la Copa del Mundo 2026 al derrotar por marcador de 1-0 a Corea del Sur, en donde los héroes de la noche fueron Luis Romo con su gol y Raúl Rangel con su atajadón en la recta final del partido.

Es por eso que el entrenador del Tricolor, Javier Aguirre, destacó la confianza que obtuvo el guardameta al jugar en el Estadio Akron, por lo que aseguró que está feliz con su portero.

“Tala está en su casa, está feliz y yo con él. Todos estamos felices“, declaró el entrenador nacional en entrevista para TV Azteca al término del partido frente a los asiáticos.

Espectacular atajada del Tala Rangel en el México vs. Corea del Sur

En la recta final del partido, los asiáticos se volcaron al ataque en búsqueda del gol de la igualada; sin embargo, se toparon con la figura del portero de las Chivas, quien hizo una doble atajada, desde el suelo, para evitar la caída de su marco.

¿Cuándo se jugará el México vs. Chequia por el último partido de la fase de grupos del Mundial?

El siguiente compromiso del Tricolor se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Azteca cuando reciban a Chequia en un duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.