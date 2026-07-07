La gran duda de la Selección Mexicana contra Inglaterra era por qué no meter al mejor goleador de la Liga MX.

Javier Aguirre volvió a ganarse las críticas de la afición de Chivas luego de que Armando González disputara únicamente 14 minutos en toda la Copa del Mundo 2026. La molestia creció todavía más en el duelo contra Inglaterra, cuando México necesitaba desesperadamente un gol y el estratega mexicano decidió enviar al terreno de juego a Guillermo Martínez en lugar del delantero rojiblanco, quien venía de firmar una temporada de más de 20 anotaciones con el Guadalajara.

Desde que dio a conocer la convocatoria, Javier Aguirre explicó que Memote Martínez estaba contemplado para escenarios como ese, en los que fuera necesario buscar un remate aéreo gracias a su estatura de 1.91 metros. Sin embargo, el delantero de Pumas no logró ganar un solo duelo aéreo frente a Inglaterra, dejando la sensación de que esa apuesta no dio resultado. Además, esa decisión parece pasar por alto que la Hormiga también ha demostrado ser un delantero muy efectivo en el juego por arriba.

Al revisar una comparativa estadística tipo radar, se observa que, si bien Guillermo Martínez presenta mejores números generales en juego aéreo, Armando González registra un porcentaje de duelos ofensivos ganados prácticamente idéntico. Es decir, la diferencia de estatura no se traduce necesariamente en una ventaja para disputar balones divididos, precisamente el aspecto que México buscaba explotar en los minutos finales ante Inglaterra.

Por otro lado, la Hormiga supera claramente a Martínez en otros apartados ofensivos. El atacante de Chivas figura entre los delanteros con más toques dentro del área rival y también registra una cantidad considerablemente mayor de asistencias esperadas, por lo que no solo representa una amenaza de gol, sino también un futbolista capaz de generar oportunidades para sus compañeros. Con otros dos atacantes ocupando el área inglesa, su movilidad y capacidad asociativa pudieron haber sido un recurso muy valioso.

Armando Gonzalez juega bien por aire.

Además, aunque Armando González disputó prácticamente el doble de minutos durante el Clausura 2026 que Guillermo Martínez, quien habitualmente no era titular con Pumas, ambos terminaron el torneo con tres goles de cabeza. Ese dato demuestra que el delantero rojiblanco está lejos de ser un improvisado en el juego aéreo y que perfectamente pudo haber ofrecido el mismo o incluso un mayor aporte en los instantes decisivos del encuentro frente a Inglaterra.

Armando González deberá buscar la titularidad de la Selección Mexicana en esta nueva etapa

Más allá de lo ocurrido en el Mundial, Armando González sigue perfilándose como uno de los principales candidatos para convertirse en el delantero titular del Tri durante el próximo proceso mundialista. Raúl Jiménez continúa mostrando un gran nivel, pero se encuentra en la recta final de su carrera, mientras que Santiago Giménez necesita recuperar el rendimiento que lo llevó al futbol europeo, ya que en la Copa del Mundo tampoco mostró argumentos que hagan pensar que pueda ofrecer algo que la Hormiga no esté en condiciones de aportar a la Selección Mexicana.