Armando González fue uno de los jugadores que más reflejó su dolor tras la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Aunque varios futbolistas terminaron entre lágrimas después de la derrota, las imágenes de la Hormiga conmovieron especialmente a la afición, ya que apenas pudo disputar 14 minutos en todo el torneo, dejando la sensación de que tenía mucho más por aportar al equipo de Javier Aguirre.

Ahora, después de un par de días para asimilar lo ocurrido, el delantero de Chivas reapareció en sus redes sociales con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. La publicación únicamente incluye la palabra “Gracias”, un versículo de la Biblia y varias fotografías de los momentos que vivió durante su primera Copa del Mundo, lo que muchos interpretaron como una reflexión tras la amarga eliminación.

El pasaje compartido por la Hormiga dice: “Pues todo aquel que en él crea, no será avergonzado”, un mensaje parece que reflejar la confianza que el propio delantero busca mantener en su proceso de crecimiento, tanto con Chivas como con la Selección Mexicana. Con Raúl Jiménez acercándose al final de su carrera y Santiago Giménez todavía sin recuperar la regularidad que mostró en el Feyenoord, Armando González luce como uno de los principales candidatos para convertirse en el delantero del futuro del Tri, por lo que no es momento de bajar la cabeza.

Por ahora, la prioridad del canterano rojiblanco será volver a concentrarse en Chivas. Hasta el momento no se ha reportado ninguna oferta formal por sus servicios, por lo que todo apunta a que, tras cumplir con el periodo de descanso obligatorio establecido por la FIFA, reportará con el Guadalajara para preparar su participación en el Apertura 2026.

¿Hasta cuándo puede llegar una oferta de Europa por Armando González?

Aunque la Liga MX está muy cerca de comenzar un nuevo torneo, el mercado de fichajes europeo todavía tiene un largo camino por recorrer. La ventana de transferencias permanecerá abierta hasta septiembre, por lo que todavía quedan cerca de dos meses para que los clubes del Viejo Continente presenten ofertas, ya sea por Armando González o por cualquiera de los futbolistas de Chivas que lograron llamar la atención durante su participación en la Copa del Mundo.