Los dorsales que estrenaron los jugadores de Chivas en el partido de este viernes parecen dar una pista del futuro de la Hormiga.

Armando González es uno de los jugadores de Chivas cuyo futuro genera más incertidumbre de cara al Apertura 2026. Desde antes de que comenzara la Copa del Mundo, varios clubes del extranjero ya seguían de cerca a la Hormiga e incluso presentaron ofertas formales por sus servicios, mismas que fueron rechazadas por el Guadalajara al considerar que no cumplían con las expectativas deportivas y económicas del club.

La poca actividad que ha tenido el delantero durante el Mundial parecía haber enfriado esos rumores, pero todo cambió este viernes durante el amistoso frente a Correcaminos, cuando Ángel Sepúlveda apareció utilizando el dorsal 9, precisamente el número que Armando González ya había expresado públicamente que deseaba portar, lo que de inmediato despertó especulaciones entre la afición rojiblanca.

La Hormiga nunca pudo utilizar ese número porque pertenecía a Alan Pulido, aunque en distintas ocasiones dejó claro que le hacía especial ilusión llevarlo, ya que era el mismo dorsal que utilizó su padre durante su etapa como futbolista de Chivas. Por ello, el hecho de que Sepúlveda lo portara en este encuentro amistoso hizo que algunos aficionados comenzaran a preguntarse si podría tratarse de una pista sobre una eventual salida de Armando González.

Las playeras de este viernes tenían números, pero no nombres.

De cualquier forma, esta especulación debe tomarse con mucha cautela. Los registros oficiales de la Liga MX todavía no se encuentran abiertos y los dorsales pueden modificarse antes del inicio del torneo. Además, el duelo ante Correcaminos no fue un partido oficial y Chivas incluso utilizó uniforme de entrenamiento, al grado de que, aunque las camisetas sí contaban con numeración, ni siquiera llevaban el nombre de los futbolistas en la espalda.

Armando González no ha dejado de estar en la mira de Europa

Aunque la Hormiga no ha podido aprovechar la enorme vitrina que representa disputar una Copa del Mundo, eso no significa que los clubes europeos hayan perdido el interés en él. El mercado internacional apenas comienza a moverse y todo podría acelerarse una vez que concluya la participación de la Selección Mexicana. De hecho, dentro de Chivas existe la expectativa de recibir ofertas por varios de sus futbolistas, entre ellos Armando González, quien sigue siendo uno de los elementos con mayor proyección para dar el salto al futbol europeo.