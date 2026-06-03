Armando González se ha convertido en uno de los futbolistas de Chivas con mayores posibilidades de salir durante el mercado de verano. El delantero rojiblanco ya despertó interés en distintos clubes europeos y, además, el Mundial 2026 representa una vitrina inmejorable para seguir llamando la atención fuera de México. Por ello, gran parte de la afición considera que la salida de la Hormiga rumbo al Viejo Continente es una posibilidad muy real una vez que concluya la participación de la Selección Mexicana. Sin embargo, por ahora, su futuro sigue sin estar completamente definido.

Armando González ha demostrado su amor por Chivas.

De hecho, tampoco sería extraño que el atacante permaneciera en Guadalajara al menos durante el inicio del Apertura 2026. Hay que recordar que se espera que el mercado europeo se acelere hasta que termine el Mundial, mientras que la Liga MX comenzará varios días antes. Esto abriría la puerta para que Armando González dispute el arranque del torneo con Chivas y, de paso, quede muy cerca de cumplir uno de los sueños más especiales de su carrera.

Y es que existe una historia muy particular detrás de ese objetivo. Armando González ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de portar el número 9, dorsal que utilizó su padre cuando defendió la camiseta del Guadalajara hace varios años. Hasta ahora no había podido hacerlo porque ese número pertenecía a Alan Pulido, quien estuvo registrado con él hasta la rescisión de su contrato a mitad del Clausura 2026, dejando libre una camiseta con un significado muy especial para la familia González.

Por ello, el camino para concretar ese sueño parece bastante sencillo. Lo único que necesita Armando González es permanecer en el club hasta el inicio del Apertura 2026 para tener la posibilidad de heredar el histórico dorsal número 9. Ya sea porque decide quedarse durante todo el semestre o porque espera una oferta más atractiva mientras el mercado europeo continúa moviéndose durante julio y agosto, la oportunidad de vestir ese número parece más cerca que nunca.

El futuro de Armando González no está definido todavía

Aunque una parte importante de la afición rojiblanca ya da prácticamente por hecha su salida al extranjero, la realidad es que todavía no existe nada definitivo. Hasta el momento, la única propuesta formal conocida por el delantero provino del CSKA de Moscú, mientras que el resto de los rumores se mantienen únicamente como acercamientos o interés de distintos clubes. Por ello, habrá que esperar al desarrollo del Mundial 2026 y a las próximas semanas del mercado de fichajes para conocer si la Hormiga finalmente cumple el salto a Europa o si, al menos por un tiempo más, continúa escribiendo su historia con la camiseta de Chivas.