Armando González es uno de los futbolistas de Chivas que más expectativa genera de cara al Mundial 2026, pero también uno de los que más dudas provoca respecto al papel que desempeñará dentro de la Selección Mexicana. A pesar de llegar a la Copa del Mundo con más goles que los otros delanteros convocados por Javier Aguirre, todo indica que la Hormiga no arrancará como titular y que incluso podría tener una participación limitada durante el torneo, dependiendo de cómo se desarrollen los partidos y de las decisiones del cuerpo técnico.

Parte del éxito que ha tenido González en Guadalajara se explica por el funcionamiento colectivo del equipo. En Chivas, los mediocampistas y carrileros generan constantemente oportunidades de peligro que le permiten explotar su principal fortaleza: el remate dentro del área. Sin embargo, en la Selección Mexicana ha vivido partidos en los que prácticamente no recibe balones de gol durante los minutos que permanece en la cancha, una situación que complica su rendimiento, ya que su perfil está más orientado a finalizar jugadas que a generarlas.

Por ello, el compromiso ante Serbia de este jueves adquiere una relevancia especial. Al tratarse del último amistoso antes del Mundial, cada decisión de Javier Aguirre será observada con atención. Si Raúl Jiménez aparece como titular, será importante analizar si Armando González entra como primera opción de recambio, como tercera alternativa o incluso si se queda sin minutos, ya que eso podría ofrecer pistas muy claras sobre el rol que el Vasco tiene pensado para él durante la justa mundialista.

Además, el rendimiento individual que tenga en los minutos que dispute también será determinante. Si la Hormiga logra generar peligro, participar en acciones ofensivas importantes o incluso hacerse presente en el marcador, podría fortalecer su posición dentro de la rotación ofensiva. En cambio, si pasa desapercibido en la última prueba antes del Mundial, podría perder terreno frente a otros atacantes que fueron convocados para cumplir funciones muy específicas dentro del sistema de juego, como es el caso de Guillermo Martínez.

Armando González parecía ser el segundo delantero en la Selección Mexicana

Hasta hace apenas algunas semanas, la percepción general era que Armando González ocupaba el segundo lugar en la jerarquía de delanteros de la Selección Mexicana, únicamente por detrás de Raúl Jiménez, quien parece tener asegurado el puesto de titular. Sin embargo, las decisiones que tome Javier Aguirre frente a Serbia podrían modificar por completo esa lectura y definir el verdadero lugar que ocupa la Hormiga dentro del proyecto mundialista. Por lo tanto, el último amistoso de preparación podría resultar decisivo para entender cuánto protagonismo tendrá el atacante de Chivas en la Copa del Mundo.