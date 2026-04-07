Armando González sigue sumando más y más goles con Chivas en este Clausura 2026, por lo que millones de aficionados y decenas de especialistas están convencidos de que se ha ganado su llamado a la Selección Mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, ha surgido la incertidumbre ante la competencia que hay por un lugar como centro delantero del Tricolor, en donde se cuestiona el posible llamado de Javier Aguirre a Germán Berterame, considerando que el atacante estelar mexicano es Raúl Jiménez.

Sin embargo, se habría revelado que el Vasco habría decidido el llevarse a los dos futbolistas a la próxima Copa del Mundo, en donde la Hormiga sería el segundo delantero, mientras que el argentino naturalizado mexicano sería empleado como extremo.

“No tuve más que echarle una llamada a otro cliente de esos a los que visitó en el CAR para ver si lo que me dijeron era verdad y de inmediato me explicaron que Aguirre se va a llevar a los dos porque a Berte no lo ve como centro delantero, sino como la competencia del Piojo Alvarado.

“Es más, me contaron que incluso hoy el Otaku del gol está catalogado como el segundo centro delantero, por encima de Santiago Giménez, que apenas empieza a tener minutos con el Milán”, explicó el columnista, el Bolero en el portal de Mediotiempo.

¿Por qué la Hormiga sería considerado el segundo delantero de México?

Armando González no solamente es el hombre de moda en Chivas, sino que sigue brillando dentro de la Liga MX, ya que además de ser el actual campeón de goleo, el delantero rojiblanco está como líder en solitario en este Clausura 2026 con 12 dianas, cifra con la que se coronó el semestre pasado, por lo que apunta a superarla.