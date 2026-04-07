Chivas Femenil es uno de los clubes más importantes de todo el futbol mexicano gracias a que es uno de los equipos protagonistas en el Circuito Rosa semestre tras semestre; sin embargo, existió la posibilidad de que una leyenda viviente fuera delantera del Rebaño.

Es cierto que desde que Alicia Cervantes llegó al Guadalajara en el 2020, la escuadra rojiblanca nunca necesitó de grandes fichajes para la ofensiva, y la prueba es que Licha ha alcanzado los 160 goles oficiales con las tapatías, igualando el récord de Omar Bravo.

Sin embargo, en una dinámica en redes sociales, la exdelantera Desirée Monsiváis reconoció abiertamente de que existió la posibilidad de jugar con el chiverío femenil, pero no entró en detalles sobre las razones por las que no se concretó dicho fichaje.

Actualmente, la exdelantera funge como analista en ESPN, compartiendo la mesa junto a las máximas figuras que tiene en nómina dicha televisora, siendo una voz autorizada en cada análisis que realiza tanto de futbol varonil como femenil.

¿Por qué Desirée Monsiváis es una leyenda del futbol femenil?

La ‘Arquitecta del gol’, como era apodada, fue la primera futbolista en alcanzar la cifra de 100 goles en el futbol mexicano durante su estadía en Rayadas de Monterrey; sin embargo, hay que recordar que antes de la creación de la Liga MX Femenil militó en clubes como Toronto Lynx de Canadá y con el Biik Kazygurt FC de Kazajistán.

Desirée Monsiváis dio por terminada su carrera como futbolista profesional en diciembre del 2024 con 36 años de edad, tras su paso por Pumas, dejando un legado de 134 goles en la Liga MX Femenil.