Mientras todas las miradas estaban puestas sobre el encuentro que Chivas varonil debía disputar ante Pumas por el Clausura 2026 de la Liga MX, el Femenil visitó a Tigres UANL en un trámite que se dio a la inversa. En este caso, el Rebaño lo ganaba por dos goles de diferencia pero no pudo aguantar la ventaja e igualó 2-2. De igual manera, Alicia Cervantes se metió aún más en la historia grande del Guadalajara.

La experimentada delantera de 32 años marcó el segundo gol en la visita a Tigres y de esta manera, alcanzó los 160 goles con la playera de Chivas Femenil. Alicia Cervantes igualó así a Omar Bravo como máxima anotadora en la historia del Rebaño Sagrado, un logro que refleja su impacto con los colores rojiblancos y también dentro de la Liga MX.

Licha no está teniendo tantos minutos como en torneos anteriores, pero venía de darle la victoria a Chivas sobre Mazatlán y volvió a convertir ante Tigres con una certera definición. De no mediar inconvenientes, Alicia Cervantes se convertirá próximamente en la máxima goleadora en toda la historia de las Chivas de Guadalajara.

Los 160 goles de Alicia Cervantes con Chivas

15 América

15 Toluca

14 Necaxa

14 Santos Laguna

11 Atlas

11 León

11 Mazatlán

11 Pumas

10 Cruz Azul

8 Pachuca

7 Atlético San Luis

7 Puebla

7 Querétaro

6 Juárez

5 Tigres

5 Tijuana

2 Monterrey

1 Washington Spirit

La felicitación de Antonio Conteras para Alicia Cervantes

Al término del partido, el entrenador de Chivas, Antonio Contreras, se refirió al récord de Alicia Cervantes: “Lo más importante es que una persona como Licha haya alcanzado ese hecho histórico, quien ha currado mucho. Ojalá que siga marcando goles, por el bien de ella”, expresó el estratega español.

Los 10 máximos goleadores en la historia de Chivas