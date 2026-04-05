El Guadalajara empató ante Tigres por 2-2 en la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX en Nuevo León. Tras lo sucedido en el Volcán, repasamos cómo marcha Chivas Femenil en la tabla general de posiciones.

El equipo de Antonio Contreras llegaba a este partido con la necesidad de sumar nuevamente de a tres para que los puestos más altos de la tabla no se escapen. Especialmente porque venía de superar a Mazatlán por la mínima diferencia.

Esta tarde noche no fue una más para Chivas Femenil debido a que se impuso de la mejor manera ante Tigres. Alicia Cervantes y Jazmín Casárez anotaron los goles de la victoria para que el Guadalajara vuelva a dar un golpe sobre la mesa de cara a la Liguilla.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla general de posiciones?

Tras lo sucedido en Nuevo León, el Guadalajara se ubica en la quinta posición con 32 puntos de la tabla general de posiciones. Actualmente se encuentra a ocho unidades de Rayadas de Monterrey, líder de la fase regular del campeonato.

¿Qué sigue para Chivas Femenil en el Clausura 2026?

Luego de lo sucedido ante Tigres por el Clausura 2026, Chivas Femenil volverá a tener acción el próximo 20 de abril cuando enfrente a FC Juárez por el pendiente de la jornada 11 de la Liga MX.