Chivas Femenil consiguió un triunfo importante la noche de este jueves ante Mazatlán en el Estadio Akron, en un partido que, aunque careció de grandes emociones, terminó siendo clave en sus aspiraciones dentro del Clausura 2026. Más allá del funcionamiento, las rojiblancas lograron cumplir con el primer gran objetivo del torneo, lo que les permitirá enfocarse de lleno en la pelea por el título..

Con estos tres puntos, el Guadalajara llegó a 31 unidades y aseguró matemáticamente su lugar en la Liguilla, sumándose a equipos como Monterrey, América, Pachuca, Tigres y Toluca, que también ya tienen su boleto. De esta manera, el panorama rumbo a la Fiesta Grande empieza a tomar forma, con varios contendientes fuertes perfilándose como rivales directos.

Lo más destacado es que Chivas Femenil logró esta clasificación con margen de maniobra, ya que aún tiene tres partidos por disputar en la fase regular. Además de las jornadas 16 y 17, las rojiblancas tienen pendiente el duelo de la fecha 11 ante Juárez, programado para el 20 de abril, en un encuentro que podría tener implicaciones directas en la tabla.

Actualmente, el equipo se ubica en la sexta posición de la clasificación, pero con un panorama muy abierto, ya que está a solo dos puntos del tercer lugar, ocupado por Pachuca. Esto significa que un cierre sólido podría catapultarlas varios puestos y mejorar considerablemente su posición de cara a la Liguilla.

Chivas Femenil cerrará la fase regular del torneo contra tres rivales muy complicados

El calendario no será sencillo para el Guadalajara, ya que enfrentará a rivales directos en la pelea por los primeros lugares. En la jornada 16 visitará a Tigres y en la 17 a Toluca, que actualmente ocupan el cuarto y quinto puesto respectivamente. A esto se suma Juárez, que es octavo en la tabla, por lo que los tres compromisos restantes serán ante equipos en zona de Liguilla, elevando la exigencia en el cierre del torneo.